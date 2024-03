Maiori in ansia per Katia del Pizzo: "Aiutateci a ritrovarla"

Maiori in ansia per la scomparsa di Katia del Pizzo. È stata vista per l'ultima volta stamattina alle 11.15 in via Campo. Ad effettuare le ricerche i carabinieri e la protezione civile. La donna indossava un giubbotto blu e rosso e sarebbe andata via senza cellulare né documenti. Anche il Comitato Civico Dragonea lancia l'appello: "Chiunque abbia notizie è pregato di contattare le autorità".

Chiunque l’abbia vista è pregato di contattare gli uomini dell’Arma di Maiori (tel. 089 877207).