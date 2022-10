Galleria Minori-Maiori, Cammarano: "La giunta regionale riveda l'opera"

“La Giunta riveda la sua posizione”. È la richiesta del consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Michele Cammarano dopo la pubblicazione del bando di gara per i lavori realizzazione della variante in galleria sulla Ss 163 Amalfitana fra Minori e Maiori.

L'intervento

"Denunciamo ancora una volta - afferma Cammarano - che quest’opera rischia di alterare e danneggiare la morfologia dell’intera Costiera Amalfitana. Sventrare la Costa d’Amalfi, con un costo per i cittadini di oltre 18 milioni di euro, è una decisione sbagliata che non tiene conto delle gravi problematiche legate alla mobilità locale. Non solo il tunnel non risolverà affatto l’atavico problema del traffico veicolare, ma può compromettere un territorio dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità”. “Auspichiamo che la Giunta regionale si ravveda su quest’opera - conclude Cammarano - e sviluppi un sistema alternativo e sostenibile, potenziando le vie del mare e creando collegamenti via terra attraverso il trasporto pubblico”.