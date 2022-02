Lutto in Costiera, Maiori piange la prematura scomparsa di Antonio Pisani

Dolore e sconcerto a Maiori per la prematura scomparsa di Antonio Pisani. Aveva 39 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia che, questa mattina, lo ha strappato all’amore della famiglia (lascia la sua compagna, due figlie oltre che i genitori) e all’affetto di tanti amici.

L'iniziativa post Covd

Antonio Pisani era stato il fondatore e ideatore del gruppo Facebook “Cena sul Lungomare quando tutto sarà finito”, un evento che si sarebbe dovuto organizzare per festeggiare tutti insieme la fine della pandemia e raccogliere donazioni per l’ospedale della Divina. Numerosi i messaggi che vengono pubblicati in queste ore nel gruppo.

Il lutto

Il cordoglio del Comune di Maiori: “Lasci questa vita troppo presto, caro Antonio. Non ci sono parole per consolare i tuoi affetti ma ci saranno i sorrisi delle tue bimbe a dargli grande forza. Ci stringiamo nel dolore delle famiglie Pisani e Della Pietra per la scomparsa del loro figlio, un figlio di tutta Maiori”.