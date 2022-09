Maiori, spunta un muraglione di cemento sulla spiaggia: nei guai il proprietario del terreno

Una muraglia in calcestruzzo edificata su una spiaggetta tipica della Costiera Amalfitana: è la discussa opera edificata sull'arenile di Soverato, nella fascia di costa che ricade nel territorio comunale di Maiori.

Il caso

Un vecchio muro di contenimento di un terreno posto al confine demaniale, crollato in diverse parti, doveva essere ripristinato a garanzia della pubblica incolumità dei bagnanti. Ma anche nel rispetto delle norme in materia paesaggistica. L'intervento commissionato dal proprietario ha, invece, comportato l'edificazione di una massiccia muraglia in calcestruzzo armato da 17 metri quadrati di forma irregolare: l'opera, di evidente impatto ambientale, è stata eretta in assenza dei necessari titoli autorizzativi. Ad accertarlo è stato il responsabile dell'Area tecnica del Comune di Maiori, l'ingegner Antonio Marano, dopo il sopralluogo dello scorso 6 settembre in cui sono state rilevate diverse anomalie, come movimenti di terreno presso il canale fluviale mediante escavatori, con l'area di cantiere a occupare l'area demaniale per circa 200 metri quadrati. Uno scempio ben visibile dal mare. Il proprietario del fondo è stato invitato a inoltrare all'ufficio tecnico, entro dieci giorni dalla notifica, eventuali note, chiarimenti, e documentazione utile ai fini della definizione del procedimento.