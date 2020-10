Ondata di contagi a Maiori: il sindaco chiude scuole, chiese, uffici, cimitero

L'aumento dei positivi al coronavirus nel Salernitano spinge i sindaci ad adottare misure drastiche per contenere la diffusione del contagio. In Costiera Amalfitana, dopo i casi positivi registrati a Positano e Vietri sul Mare, arrivano risultati poco confortanti anche dallo screening effettuato a Maiori.

I dettagli

Dopo uno screening su 150 persone che ne ha rilevate 26 positive, il sindaco, Antonio Capone, ha firmato un'ordinanza che dispone, da oggi, in via precauzionale, la chiusura degli uffici comunali, del cimitero comunale (per la commemorazione dei defunti, il 2 novembre, la messa sarà trasmessa sui canali social del Comune), dei plessi scolastici, del parco giochi comunale e delle chiese presenti sul territorio comunale.