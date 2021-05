Maiori, si perdono durante un'escursione: due giovani salvati da vigili del fuoco

Due giovani si perdono in Costiera Amalfitana, tra la zona di Capo d'Orso e il Monte Falerzio. A salvarli i vigili del fuoco. E' accaduto questo pomeriggio, quando i caschi rossi sono dovuti intervenire perchè due ragazzi si erano persi durante un'escursione.

Il fatto

I due, di circa 20 anni, probabilmente non essendo pratici della montagna e non conoscendo bene le strade, hanno perso l'orientamento dopo poco, ritrovandosi in una zona impervia e pericolosa, al punto da richiedere l'intervento dei soccorsi. A giungere in loro aiuto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, che ha recuperato i due grazie ad informazioni che loro stessi avevano fornito al telefono. A recuperarli è stato un elicottero con a bordo personale del SAF (Speleo Alpino Fluviale). L'operazione si è conclusa intorno alle 18, quando l'elicottero è atterrato al porto di Maiori dove c'era un'ambulanza del 118 chiamata per precauzione.