Ragazzo prova a lanciarsi dal balcone: i vicini di casa gli salvano la vita

Tragedia sfiorata, a Maiori, dove un ragazzo avrebbe cercato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Ad accorgersi di quello che stava per accadere sono stati i vicini di casa, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine e cercato con determinazione di convincere il giovane a non compiere l’insano gesto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per motivi di sicurezza e anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura il ragazzo. Le sue condizioni di salute sono buone.