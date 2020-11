Pescatore disperso a Maiori: ritrovato dopo 4 giorni sull'isola di Capri

Quattro giorni di apprensione si sono vissuti a Maiori per la sorte di Ferdinando Esposito, conosciuto col soprannome “O’Carcerat”.

L'angoscia

Il pescatore si era allontanato, il 29 ottobre scorso, dal porto della nota località turistica della Costiera Amalfitana con la sua barca facendo perdere le sue tracce. Si era subito pensato ad un malore o comunque al peggio. Per questo i familiari, oltre ad allertare la Capitaneria di porto e i carabinieri, hanno lanciato un appello sui social per ritrovarlo. Ieri la buona notizia: Ferdinando era a Capri in buone condizioni di salute.