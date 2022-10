Corruzione, medico ai domiciliari: sequestrata villa nel salernitano

C'è anche un edificio situato a Maiori fra i beni sequestrati in via preventiva ai danni dell'ex primario del reparto di ortopedia dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento finito ai domiciliari per corruzione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti