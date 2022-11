Maiori, blitz sul set del film "The equalizer 3": due arresti per spaccio

È di due arresti il bilancio del blitz effettuato dai carabinieri della compagnia di Amalfi negli alloggi dello staff di produzione del film "The equalizer 3", che annovera fra i protagonisti Denzel Washington, le cui riprese sono in corso in questi giorni in vari punti della Costiera.

Il blitz

L'operazione degli uomini dell'arma è scattata dopo la morte del 55enne responsabile del catering, deceduto a seguito di un infarto (legato alle patologie cardiocircolatorie di cui soffriva) e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. I militari diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio hanno sequestrato 120 grammi di cocaina in una camera. A finire in manette, invece, due addetti al catering, di nazionalità italiana, entrambi over 30, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. I due sono ai domiciliari presso la struttura alberghiera di Maiori in cui alloggiano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.