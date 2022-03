Lavori alla condotta, sospensione idrica per otto ore a Maiori

Disagi, oggi, per molte famiglie residenti a Maiori. Per eseguire lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione, dalle 8 alle 16 circa sarà sospesa l’erogazione idrica in diverse strade.

L’elenco

Mancherà l’acqua per otto ore in: Via Casale dei Cicerali; Via Casa Imperato Superiore; Via Grade dei Pezzi; Via Nuova Chiunzi (zona Casale dei Cicerali); Corso Reginna e Via Orti.