Maiori, avvistato uno squalo azzurro a riva: i pescatori lo riportano a largo

Curiosità e paura, in Costiera Amalfitana, dove uno squalo azzurro (verdesca) è stato ritrovato a riva da alcuni pescatori. L’esemplare, che probabilmente aveva perso l’orientamento, è stato recuperato e poi riportato in mare aperto.

Le caratteristiche

La verdesca è uno squalo oceanico ed epipelagico che si trova in tutto il mondo in acque temperate e tropicali dalla superficie fino a profondità di 350 metri. Nei mari temperati si avvicinano alla costa dove possono essere osservati dai subacquei, mentre in acque tropicali abitano acque profonde.