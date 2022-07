Dramma a Maiori, turista prova a lanciarsi dal parapetto della SS19: salvato da due ragazzi

Momenti di paura, ieri sera, a Maiori, dove un turista residente in Svizzera ma originario di Avellino, avrebbe tentato il suicidio in località Costa d’Angolo.

Il dramma

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di lanciarsi sugli scogli sottostanti dal parapetto della Strada Statale 19. Disperate le urla della moglie che hanno attirato l’attenzione di due ragazzi del posto che, in pochi secondi, sono riusciti a bloccarlo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto l’uomo in ospedale per accertamenti. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.