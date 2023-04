Colto da malore, cade e sbatte la testa: turista condotto in ospedale con l'eliambulanza

Apprensione, oggi, in Costiera Amalfitana, dove un turista danese di 78 anni è stato colto da un improvviso malore mentre era all’interno della sua camera d’albergo a Maiori. Sembra che l’uomo si sia sentito male e poi sia caduto a terra sbattendo la testa e perdendo sangue.

La corsa in ospedale

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha condotto al presidio di Castiglione di Ravello, dove i medici gli hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale da trauma. E così è stato, successivamente, trasferito d’urgenza in eliambulanza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è tuttora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.