A terra per arresto cardiaco, 58enne soccorso in strada

Un uomo a Maiori è stato trovato in strada, a terra, privo di conoscenza. Sul posto - come racconta Il Quotidiano della Costiera - è giunta un'ambulanza della Croce Bianca. L'uomo, 58enne, era in arresto cardiaco.

Il salvataggio

L’autista e l’infermiere hanno messo in atto le manovre salvavita e dopo circa 15 minuti, sono riusciti a far riprendere un minimo di attività cardiaca all'uomo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. L’uomo è stato poi trasferito presso il Pronto Soccorso del Costa d’Amalfi. Il paziente è stato quindi intubato e sottoposto alla terapia farmacologica. Successivamente, è stato disposto il trasferimento presso il reparto di Neurologia dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Le sue condizioni restano gravi.