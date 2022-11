Dramma a Maiori, uomo trovato morto in strada tra due palazzine

A Maiori, un uomo è stato trovato privo di vita, riverso a terra, tra due palazzine di via Nuova Chiunzi. Ad accorgersi del corpo esanime alcuni passanti che subito hanno chiamato i soccorsi. Personale del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che costatare il decesso.

Il dramma

Si tratta di un uomo sulla sessantina, originario del napoletano che da anni viveva stabilmente a Maiori accudendo l'anziana madre e il fratello. I carabinieri della Stazione di Maiori, intervenuti per i rilievi, hanno avvertito il magistrato di turno. Dalle prime valutazioni si ipotizza la morte dovuta a malore improvviso, oppure che sia inciampato battendo la testa.