Maltempo a Maiori, il vento abbatte le luminarie della festa patronale

L'ondata di maltempo che nella notte si è abbattuta sulla provincia di Salerno ha provocato danni e disagi sull'intero territorio. La situazione più pericolosa si è verificata nel comune di Maiori dove le raffiche di vento hanno abbattuto alcune luminarie installate per la festa patronale.

La paura

Il fatto è accaduto intorno alle 3 sul Corso Reginna, nei pressi del lungomare del comune della Divina. Fortunatamente non si sono registrati feriti. In mattinata sono state rimosse le luminarie crollate e sistemate quelle pericolanti. Il vento, inoltre, ha provocato qualche problema anche agli stabilimenti balneari e, in particolare, alle attrezzature che sono state rovesciate dalle folate. Disagi hanno interessato anche in altre zone della provincia di Salerno.