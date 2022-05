Malori per l'abuso di alcol, tra i minori: nei guai un lido di Capaccio

E' scattata la chiusura per 3 mesi per la struttura balneare di Capaccio Paestum, dove si è svolto il “Mak P” di un istituto cilentano. Diversi i minori finiti in ospedale per aver alzato troppo il gomito.

Le indagini

Sul posto, i carabinieri che, oltre ad aver apposto i sigilli, hanno denunciato la titolare del lido. Come è noto, infatti, non è consentito somministrare alcol ai minori.