Presunto caso di malasanità: si indaga sulla morte di Francesco Giordano

Sarà disposta l'autopsia sulla salma di Francesco Giordano, titolare del chiosco di via Mercanti, deceduto qualche notte fa presso l'ospedale Ruggi. I familiari vogliono vederci chiaro sulla morte del 44enne per cui hanno sporto denuncia contro ignoti, per accertare eventuali responsabilitá da parte del personale sanitario che lo sveva preso in cura. L’ipotesi è che si sia trattato di omicidio colposo.

I fatti

Il 44enne, il 5 agosto scorso, si era recato al Pronto Soccorso del Ruggi con forti dolori addominali, vomito e febbre. L'uomo sarebbe stato dimesso, dopo gli accertamenti nell’area d’emergenza e poi si sarebbe recato anche presso la Guardia Medica. La situazione è degenerata e gli sarebbe stata diagnosticata un’ernia iatale, cosí Giordano è tornato all’ospedale il 6 agosto, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le sue condizioni sarebbero peggiorate. Ricoverato in Rianimazione, la vittima è morta nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Si indaga, dunque, per far luce sul decesso prematuro del 44enne, molto conosciuto e benvenvoluto nel centro storico