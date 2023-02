E' il giorno del dolore a Perdifumo: l'addio al piccolo Alessandro

Gremita, stamattina, la chiesa di San Sisto a Perdifumo, dove sono stati celebrati i funerali del piccolo Alessandro, il bimbo di 5 mesi morto dopo essere giunto in condizioni disperate presso l'ospedale di Battipaglia, in seguito ad una crisi respiratoria. Era stato dimesso 24 ore prima dal Ruggi, a conclusione di un ricovero di 9 giorni. Per la sua morte, 11 i sanitari indagati dopo la denuncia della famiglia del piccolo che ha chiesto chiarezza e giustizia su quanto accaduto.

L'autopsia e il dolore

Dall'esito dell'esame autoptico, è emerso che il piccolo Alessandro era completamente disidratato con una forte perdita di sodio e potassio: la morte sarebbe sopraggiunta per una aritmia ventricolare. Il piccolo aveva lo stomaco completamente vuoto, probabilmente a causa di una forte diarrea. Ieri la veglia di preghiera ed oggi i funerali del piccolo angelo. Tutti stretti attorno alla famiglia, in attesa che le indagini facciano chiarezza sul dramma.