"Non siamo carne da macello: il sistema Sanità non funziona": lettera aperta di una salernitana al Governatore

"Siamo persone, esseri umani e non carne da macello!". Lo ha scritto T.N., una nostra lettrice che ci ha inviato una lettera-sfogo per denunciare un presunto caso di malasanità registrato nel nostro territorio e far appello alla sensibilità del Governatore Vincenzo De Luca.

Di seguito, la testimonianza della lettrice:

"Abbiamo taciuto quando mamma ha sviluppato una sepsi dopo un fallimentare tentativo di inserirle il Pic per l infusione chemioterapica. Abbiamo taciuto quando la chemio somministrata è stata prescritta senza tenere conto che mamma portatrice di ileostomia ha cominciato a perdere liquidi dalla stessa come un rubinetto aperto, disidratandosi completamente. Abbiamo taciuto quando gli operatori del 118 intervenuti perché mamma stava malissimo e aveva le allucinazioni hanno detto che non era da trasportare in ospedale perché era un effetto della chemio e che era meglio evitarle lo strazio del trasporto inutile a loro dire. Abbiamo taciuto quando dopo due giorni di nuovo gli operatori del 118 intervenuti perché mamma stava ancora peggio di nuovo volevano evitare il trasporto in ospedale. E devo essere grata alla mia caparbietà se ho insistito e l'ho portata comunque in ospedale per sentirmi dire che se avessimo ritardato di mezz'ora mamma avrebbe avuto un arresto cardiaco. Abbiamo taciuto quando, ricoverata in infettivologia, non erano preparati a gestire un paziente portatore di stomia tanto che ho dovuto fornire io al reparto i presidi per la stomia e fosse bastato questo ma invece ho dovuto provvedere a cambiarle la stomia in una situazione paradossale: io cambiavo la stomia e un operatore sanitario mi assisteva. Abbiamo taciuto quando dopo appena due giorni dalla dimissione si è reso necessario un nuovo ricovero perché l infezione era ancora in corso tanto da comprometterle i reni. Abbiamo taciuto troppe volte comprendendo le difficoltà di persone che sono costrette ad operare in situazioni di emergenza perché manca il personale e mancano le risorse ma la pazienza ha un limite!

Mamma durante la degenza in ospedale ha avuto un ictus che le ha danneggiato quasi totalmente l'emisfero sinistro riducendola ad uno stato vegetativo . Ad oggi e sono passati più di dieci giorni attendiamo noi ed anche il personale dell infettivologia che venga trasferita in un reparto più idoneo alla sua condizione ossia in neurologia nella BrestUnit tanto decantata dallo stesso De Luca. Ebbene ad oggi dopo varie richieste e solleciti del primario ci sentiamo rispondere che non c'è posto. E nel frattempo mamma pur assistita non ha le cure che le sono necessarie! Ad oggi attendiamo la visita di un fisiatra anche questa richiesta più e più volte ma ancora non avvenuta. Ad oggi mia mamma è una paziente ospedaliera che non ha un adeguata assistenza perché forse giudicato inutile intervenire perché anziana e con un quadro clinico difficile!"