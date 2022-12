Presunto caso di malasanità in Costiera: si indaga sulla morte di una 73enne

È morta a 73 anni per una patologia polmonare ordinaria, protrattasi per alcuni mesi, ma mai diagnosticata. Secondo quanto evidenziato dai sanitari, la anziana di Maiori sarebbe stata stroncata da collasso cardiocircolatorio e respiratorio irreversibile con marcata congestione, edema polmonare e polmonite interstiziale con microtrombi ematico-fibrosi, il tutto compatibile con una patologia infettiva virale, come emerso dalla relazione autoptica. Nonostante la denuncia dei familiari e l’esito degli accertamenti irripetibili che hanno evidenziato "condotte negligenti nella gestione della paziente a carico degli operatori del pronto soccorso, in quanto l’hanno dimessa contro la volontà dei familiari e senza procedere ad ulteriori accertamenti che il caso avrebbe richiesto", la procura di Salerno aveva chiesto l’archiviazione per i quattro indagati, operatori sanitari della clinica dove - dopo le dimissioni dal pronto soccorso dell’ospedale di Castiglione di Ravello - era stata ricoverata. Dopo due giorni dal suo arrivo al nosocomio, l'anziana è morta.

Le indagini

Tuttavia, secondo quanto riporta Il Mattino, la famiglia della donna non si è arresa e pretende chiarezza: attraverso il suo legale, ha presentato una articolata memoria in cui ha riportato all’evidenza del tribunale di Salerno una serie di prove che avrebbero convinto il gip non soltanto a rigettare la richiesta di archiviazione ma anche ad "ordinare" ulteriori accertamenti investigativi. L’indagine, dunque, potrebbe estendersi agli operatori del pronto soccorso dell’ospedale della Costiera ed al medico di base della paziente deceduta.