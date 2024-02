Giovane madre muore dopo 2 interventi all'ospedale: indagati un primario e quattro medici

Un primario e quattro medici dell’ospedale di Nocera Inferiore sono finiti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Si indaga, infatti, per la morte di una 41enne di Eboli, deceduta dopo due interventi alla testa, come riporta La Città.

Lunedì mattina, in Procura a Nocera, verrà dato l’incarico a un medico legale di procedere all’autopsia sulla salma della giovane mamma.