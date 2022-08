Dolori atroci e difficoltà nel deambulare, ma al Ruggi nessuno lo visita: odissea sanitaria per un giovane straniero

Un presunto, increscioso, episodio di malasanità con aggravanti razziste, a Salerno città. Involontario protagonista dell'accaduto, Sabuj Farayzi, giovane del Bangladesh, regolare in Italia e collaboratore di una nota pizzeria cittadina: il malcapitato, il 9 agosto, aveva avvertito un forte dolore e un preoccupante gonfiore nella zona bassa della schiena, tanto da non riuscire a camminare. Il suo datore di lavoro ha deciso di accompagnarlo alle 14 presso la guardia medica di via Vernieri: da quel momento, ha inizio una vera e propria odissea per il ragazzo e il titolare del locale presso cui lavora. "La guardia giurata all’ingresso del presidio di via Vernieri ci aveva comunicato che non era ancora orario di servizio e che, però, essendo presente una dottoressa, avrebbe chiesto a quest'ultima se avesse potuto visitare il ragazzo, ricevendo risposta affermativa da parte del medico. - racconta il datore di lavoro du Sabuj- Ma, dopo aver visto che il paziente era extracomunitario, la dottoressa ha avuto un inspiegabile ripensamento e mi ha detto che avrei dovuto portarlo in ospedale. Non ho insistito per conoscere le motivazioni di tale ripensamento e mi sono recato all'ospedale Ruggi, dove, al triage, mi è stato detto che avremmo dovuto attendere circa 6 ore. Poichè Sabuj si sentiva sempre peggio abbiamo accettato i tempi lunghi di attesa, così il giovane ha effettuato il tampone ed è entrato nella sala d'attesa, per poi comunicarmi, dopo circa 3 ore, che una dottoressa l'aveva dimesso senza visitarlo, dopo avergli posto un paio di domande su come stesse e senza soprattutto rilasciargli un referto, come legge impone". Dunque, il datore di lavoro del malcapitato ha preteso di parlare personalmente con il medico che, per tutta risposta, gli ha replicato di non aver visitato il paziente in quanto “aveva capito dalle domande che si trattava di un ascesso perianale e che avrebbe dovuto occuparsene il medico di base”.

La testimonianza

"La dottoressa si è rifiutata di visitarlo e quindi non poteva avere piena contezza della gravità del problema e soprattutto non ha rilasciato un certificato circa i motivi della mancata visita. - ha osservato l'accompagnatore del giovane bengalese- L’accesso a un pronto soccorso, oltretutto con una patologia cosi invalidante per il dolore e la tumefazione, non può trovare un personale così indifferente, e sono certo sia dipeso dal fatto che lui fosse straniero. Morale della favola? L’ho portato in un altro ospedale e qui è stato subito visitato e portato in sala operatoria per effettuare un drenaggio dell’ascesso, vista la gravità dello stesso: medici e infermieri sono stati umani e risolutivi, come il personale sanitario dovrebbe essere, anche perché un ascesso non trattato in tempi brevi comporta, oltre a un carico di dolore insopportabile per il paziente, anche la possibilità che si abbiano complicazioni importanti, ossia una estensione dell’infezione, fino ad arrivare alla sepsi del paziente".

Lo sfogo

Non è possibile essere mandati via da un pronto soccorso senza una visita che accerti la reale gravità della problematica e senza un referto. Capisco la mole di lavoro per i medici che, tuttavia, non dovrebbero mai dimenticare che hanno davanti un essere umano, e per giunta dolorante: nessuno si recherebbe in un pronto soccorso per divertimento e Sabuj non ce la faceva neanche a camminare per il dolore e per il gonfiore. Quanto accaduto è vergognoso e chiederemo chiarezza agli enti preposti.

Il malcapitato, dunque, sta valutando la possibilità di agire per vie legali, al fine di scongiurare il ripetersi di tali gravi trattamenti per altri pazienti, auspicando il rispetto del diritto alla salute di ogni cittadino.