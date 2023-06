“Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso“: Salerno torna ad essere il set della serie

Salerno torna ad essere set televisivo, da settembre, per le riprese della seconda serie della fiction “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso“: protagonista principale, l’attore napoletano Massimiliano Gallo. La serie di successo della Rai, ora, avrà la regia di Luca Miniero.

Le anticipazioni

"Nella seconda serie ci saranno più riprese di esterni in Costiera amalfitana, ma la base sarà sempre Salerno", ha annunciato lo scrittore della prima serie, Diego De Silva a Il Mattino. In corso, dunque, i sopralluoghi per scegliere le location adatte alle nuove puntate. Tanta curiosità.