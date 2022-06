Malore fatale sulla spiaggia, a Casal Velino: muore un 17enne

Dramma in Cilento: un 17enne di origini napoletane, affetto da disabilità, ha perso la vita oggi pomeriggio in spiaggia, a Casal Velino. Il giovane è stato colto da un improvviso malore mentre era con la famiglia: immediati i soccorsi per il minore condotto all'ospedale di Vallo.

Il decesso

Purtroppo, il cuore del 17enne ha smesso di battere al suo arrivo al San Luca. Dolore.