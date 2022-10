Tensione in spiaggia, ad Amalfi: un uomo ha accusato un malore improvviso: a soccorrerlo, il 118. Il malcapitato è stato condotto in elicottero presso il campo di San Martino di Maiori per essere trasferito alla "Stroke Unit" del Ruggi di Salerno, per tutte le cure del caso. Dramma sventato grazie alla tempestività dei soccorsi.