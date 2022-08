Trasferita in pochi minuti sulla terraferma dalla guardia di finanza e dalla guardia costiera, la 60enne è stata trasportata all' ospedale. Stando alle prime notizie pervenute, la prima diagnosi parlebbe di ischemia transitoria.

Una 60enne di Brescia è stata soccorsa a Sapri dopo aver avvertito un malore in barca. Secondo quanto riportato da InfoCilento, la donna si sarebbe sentita male mentre si trovava al largo.

Trasferita in pochi minuti sulla terraferma dalla guardia di finanza e dalla guardia costiera, la 60enne è stata trasportata all'ospedale

Sapri, si sente in male mentre è in barca: paura per una 60enne