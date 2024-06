Malore fatale ad un battesimo, a Conca: muore il padrino del bimbo

Dramma nel corso di un battesimo, oggi pomeriggio, presso una struttura ricettiva di Conca dei Marini. Il padrino del neonato, come riporta Il Vescovado, ha improvvisamente accusato un malore: dopo essere uscito dalla sala, si è accasciato nel cortile esterno, dinanzi agli occhi dei presenti.

I soccorsi

Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.