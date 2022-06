Malore in crociera, ragazzo trasportato d'urgenza in ospedale

Un ragazzo è stato soccorso presso il porto di Salerno dopo essersi sentito male mentre si trovava su una nave da crociera.

I soccorsi

La nave era partita dal porto alle 18. Una volta giunta al largo è stata costretta è rientrare per via del malore avvertito dal ragazzo, che è stato soccorso da un mezzo della Guardia Costiera. I soccorritori dell'Humanitas, giunti sulla banchina, hanno trasportato il giovane presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Sembra che il ragazzo sia stato colpito da colite emorragica. La nave, dopo aver effettuato una manovra per permettere alla Guardia Costiera di intervenire, ha ripreso nuovamente il largo.