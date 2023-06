Malore fatale sul monte Castelluccio, a Pisciotta: muore 68enne

Dramma sul monte Castelluccio, a Pisciotta: lunedì, durante un'escursione, infatti, un uomo ha perso la vita. La vittima, originaria di Bisignano ma residente a Roma, seguiva gruppi di studenti stranieri per far conoscere le bellezze dell’Italia e del Cilento, come riporta Ondanews.

Il dramma

Impegnato con un gruppo di universitari americani, lunedì aveva raggiunto la vetta insieme anche alle guide turistiche, quando, purtroppo è stato improvvisamente colpito da un malore. Inutili i tentativi di salvargli la vita. Dolore.