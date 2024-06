Malore in mare: giovane soccorso e condotto d'urgenza al Ruggi

Tensione oggi presso la spiaggia di Fornillo, a Positano. Mentre era in acqua, infatti, un turista straniero avrebbe accusato un malore: notando che era in difficoltà, i bagnanti presenti hanno allertato i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno praticato al giovane le manovre di rianimazione, in attesa dell'elisoccorso che lo ha condotto d'urgenza al Ruggi di Salerno. Fiato sospeso per le sue condizioni.