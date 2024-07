Malore improvviso durante una festa sul fiume Calore: morto 30enne

Un giovane di circa trent'anni è deceduto questa sera durante una festa nei pressi del fiume Calore a Postiglione. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, ma si sospetta che il giovane abbia avuto un malore improvviso.

Il decesso

Secondo le prime testimonianze, il giovane si trovava in compagnia di amici quando si è accasciato a terra. I presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e allertato il 118. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.