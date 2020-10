Esagera con l'alcol e si sente male: minore soccorso sul lungomare

Non solo ressa e assembramenti in barba alle norme anti-Covid: nonostante le restrizioni circa la somministrazione dell'alcol, infatti, un giovane sabato sera ha avuto malore proprio per aver alzato il gomito.

I soccorsi

Come riporta Salernonotizie, il ragazzo, minore, sul Lungomare di Salerno, era su una panchina in evidente stato di alterazione psico-fisica: sul posto, i soccorsi del 118 che lo hanno condotto presso l'ospedale Ruggi, per le cure del caso. Resta da stabilire chi gli abbia venduto l'alcol che lo ha mandato al nosocomio.