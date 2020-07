Comitiva soccorsa a Santa Maria del Castello: malore fatale, morto uno scout

Tragedia sui Monti Lattari: l'elisoccorso 118 Salerno era intervenuto, oggi, per un ragazzo scout che aveva accusato un malore sulla zona di Santa Maria del Castello, nei pressi del rifugio della forestale, tra Positano e Vico Equense. Il ragazzo era in comitiva quando ha richiesto la chiamata al 118: l'equipaggio di elisoccorso che risulta costituito da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si è fiondato sul posto ed ha provveduto a stabilizzare e recuperare il malcapitato. Purtroppo, in serata, le condizioni del giovane che risultavano già serie, sono precipitate. Lo scout non ce l'ha fatta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dramma

Durante l'intervento, in supporto alle operazioni è decollato anche un elicottero della Polizia di Stato per portare operatori CNSAS e viveri ai restanti ragazzi, decisamente provati dall’accaduto, poi accompagnati a valle via terra. Nonostante i tentativi di salvare la vittima, dunque, il cuore del ragazzo ha smesso di battere. Accertamenti in corso. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si stringe al cordoglio della famiglia e degli amici del giovane che ha perso la vita.