Dramma a Trentinara, ieri sera. Una donna di 49 anni ha accusato un improvviso malore mentre era in auto con il compagno. Purtroppo, per lei non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi allertati dall'uomo.

L'intervento

Sul posto, anche i carabinieri. A stroncarla, il malore fatale, come riporta Infocilento. Dolore.