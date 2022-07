Dramma a Sarno: 64enne trovata morta a casa sua, inutili i soccorsi

Dramma a Sarno: una 64enne è stata trovata senza vita, riversa sul pavimento di casa. La vittima sarebbe stata stroncata da un malore.

La scoperta

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale, dopo l'allarme lanciato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Purtroppo, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.