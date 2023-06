Dramma a Polla, stamattina, dove una donna di 58 anni, badante di nazionalità ucraina, è stata stroncata da un malore in strada.

Le indagini

Inutili, purtroppo, gli sforzi dei sanitari di salvarle la vita: per la 58enne non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso, per ricostruire le cause del decesso.