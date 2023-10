Dramma al Sacro Monte di Novi Velia: nella giornata dedicata alla cerimonia di chiusura del Santuario, una donna ha avvertito un malore fatale ed è spirata dinanzi agli occhi dei fedeli presenti. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso: per la vittima non c’è stato nulla da fare. Dolore e sconcerto per l'accaduto.