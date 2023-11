Dramma in palestra, a Salerno: si accascia e muore durante l'allenamento

Dramma in una palestra della zona Industriale di Salerno: nel pomeriggio di oggi, un 44enne avrebbe accusato un malore mentre si stava allenando ed è spirato. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto, i carabinieri e il medico legale per un primo esame esterno, oltre che i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Accertamenti in corso.