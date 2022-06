Dramma sull'Aversana, a Pontecagnano: automobilista stroncato da un malore

E' stato stroncato da un malore mentre era all guida della sua auto, sull'Aversana, all'altezza di Pontecagnano, un 66enne della provincia di Caserta.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 e la polizia municipale, giudata dal comandante Franco Lancetta, per i rilievi del caso. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di salvarlo: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.