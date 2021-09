Malore improvviso: addio al dottor Pesce, Scafati a lutto

Scafati a lutto: è morto il dottor Alberto Pesce, medico specializzato in Cardiologia e membro storico dello staff sanitario della Givova Scafati Basket. Un improvviso malore purtroppo gli è stato fatale.

Il ricordo

Benvoluto ed amato da chiunque lo conoscesse, il dottor Pesce era sceso in prima linea, in Africa, per curare gli ultimi. Gremita la chiesa S. Francesco di Paola, oggi pomeriggio, quando sono stati celebrati i suoi funerali. Domenica prossima, in occasione della gara interna di SuperCoppa 2021 contro Stella Azzurra Roma, il team gialloblù deporrà un fascio di fiori in quello che da sempre era il suo posto al PalaMangano, in segno di rispetto e di ricordo di un uomo che ha segnato passi importanti della storia societaria. Dolore.