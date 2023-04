Malore fatale sul campo da tennis, a Salerno: addio a Enrico

Malore fatale, per Enrico Ianniello, 69enne, direttore in pensione del Monte dei Paschi di Siena, morto stamattina durante una partita di tennis.

Il fatto

Ianniello, tennista amatoriale e amante dello sport, responsabile e attento alla prevenzione. è stato colpito probabilmente da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Senza parole, i presenti, per l'accaduto. Sul posto, anche la Polizia per i rilievi del caso. Lascia la moglie Eliana, i figli Gianluigi e Flavia e la sorella Antonella. "Era un gentiluomo, un ottimo padre e marito esemplare. Le mie più sentite condoglianze ad una mia seconda famiglia", ha commentato il consigliere comunale Gianluca Memoli, appresa la drammatica notizia. Dolore.