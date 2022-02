Malore fatale per il parrucchiere di Caselle in Pittari: proclamato il lutto cittadino

Lutto a Caselle in Pittari per la morte di Vittorio Pellegrino, parrucchiere 50enne che domenica è stato stroncato da un improvviso malore.

Il cordoglio

Inutili i soccorsi: per l'uomo che si trovava a casa della compagna, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Tutti addolorati nella comunità per la morte del 50enne che era molto conosciuto. Il sindaco Giampiero Nuzzo ha proclamato lutto cittadino per la giornata di oggi, 21 febbraio.