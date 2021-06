Ragazza colta da malore: soccorsi in ritardo per l'occupazione degli ambulanti

Per fortuna la giovane, residente a Sala Consilina, si è ripresa. Ma in tanti si domandano cosa sarebbe successo se si fosse trattato di una persona colpita da un infarto?

Si è temuto il peggio, ieri mattina, a Sala Consilina, dove una ragazza è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in via Matteotti.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che – riporta Infocilento – avrebbe impiegato circa 12 minuti per arrivare a destinazione, poiché i soccorritori sarebbero rimasti bloccati per via della presenza di venditori ambulanti che occupavano la strada oltre il limite consentito. Per fortuna la giovane si è ripresa. Ma in tanti si domandano cosa sarebbe successo se si fosse trattato di una persona colpita da un infarto?