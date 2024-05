Scafati: si accascia e muore mentre è in fila al supermercato

Dramma a Scafati, questa mattina. Un uomo in fila alla cassa del supermercato in via Martiri d'Ungheria, improvvisamente si è accasciato al suolo ed è spirato. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei presenti: sul posto, anche i sanitari del 118 che, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, stroncata da un malore. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.