Dramma in Costiera: 84enne stroncato da un malore sul traghetto

Dramma in Costiera: un 84enne, Antonio Amato, stava per tornare ad Amalfi dopo un soggiorno ad Ischia, insieme al gruppo di “Orizzonti sereni”, l’associazione dei pensionati. Ma, appena saliti sul traghetto di questa mattina, ha avvertito un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Originario di Castiglione di Ravello e residente ad Amalfi, l'anziano si è accasciato sul ponte: inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerlo.

Come riporta Il Quotidiano della Costiera, l'Autorità Marittima ha deciso di bloccare la partenza del traghetto. La salma di Antonio Amato, di 84 anni, dopo l’esame esterno, è stata liberata: dolore.