Disagi e calca al centro vaccinale "La Fabbrica": malore per una donna

Code, caos e disagi, come prevedibile, al centro vaccinale "La Fabbrica" riservato agli over 60 del distretto 66 e a tutti gli altri registrati in piattaforma, anche se non ancora convocati.

Il fatto

Come già denunciato dal Codacons, dalle 6 di questa mattina, lunghe file e nessun riparo per la folla sotto il sole: non a caso, un'anziana ha accusato anche un malore. Immediatamente, la malcapitata è stata soccorsa, ma ad ogni modo l'area necessita di un allestimento diverso, innanzitutto prevedendo zone d'ombra. Inutile precisare che si siano creati, inevitabilmente, assembramenti e calca. Attimi di forte tensione.

Foto di Guglielmo Gambardella



Gallery