Allerme bombe d'acqua, l'Agro nocerino in ginocchio: due persone inghiottite da un tombino a Pagani

I violenti temporali che si stanno abbattendo, in queste ore, nel salernitano, dove stanno provocando non pochi disagi soprattutto alla circolazione veicolare. Particolarmente colpito il territorio dell'agro nocerino sarnese.

Nell’agro nocerino sarnese

Tragedia sfiorata, in via Cesarano, a Pagani, dove - come si vede in un video - due persone sono state inghiottite dal tombino aperto dalla furia dell’acqua. Tempestivo l’intervento dei proprietari del Bar Santa Lucia, che sono riusciti a tirarle fuori insieme all’aiuto dei passanti. A Sarno, in alcune strade, si sono formati dei veri e propri corsi d’acqua: un’auto è rimasta bloccata nel sottopassato: gli occupanti sono stati aiutati dai volontari della protezione civile “I Sarrastri” ad uscire dall’abitacolo.

Allagamenti si sono verificati anche a Scafati, dal centro alla periferia, con il sindaco Pasquale Aliberti che ha invitato i propri concittadini a “non uscire di casa a meno che non ci sia una motivazione veramente urgente”. Se avete problematiche urgenti (tipo medicinali o altro) scrivetemi un messaggio non mandatemi video!! Un messaggio con il problema e il luogo in cui bisogna intervenire. Abbiamo allertato tutti dalla Protezione civile, alla Polizia Municipale, ai Vigili del fuoco che purtroppo sono in numero ridotto per il gran numero di interventi in tutto il territorio non solo scafatese ma anche della provincia di Salerno, Napoli ecc...”.

Anche a San Valentino Torio, il primo cittadino Michele Strianese ha rinvolto un appello alla cittadinanza a non uscire di casa, a causa dei disagi in corso soprattutto nella frazione di Casatori. Problemi alla circolazione veicolare anche a Mercato San Severino con allagamenti a Ciorani e nei sottopassi di Curteri e via Faraldo; criticità anche a Nocera Inferiore in via Fiano, via Villanova e via Cicalesi. A Salerno città, invece, sono costantemente monitorati i sottopassi, in via particolare quelli di via San Leonardo e del Parco Arbostella. Fiumi d'acqua si sono formati, invece, sulle frazioni collinari, da Matierno a Giovi, mentre allagamenti intensi si sono registrati in alcune aree della zona industriale