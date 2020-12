Maltempo: strada chiusa tra Salerno e Baronissi, allagamenti e danni nei comuni

Il maltempo è tornato anche in provincia di Salerno. E con esso i primi danni e disagi. Questa mattina la SS88, tra i comuni di Salerno e Baronissi, all’altezza delle Fonderie Pisano, è bloccata a causa della caduta di un albero provocata dal maltempo, che impedisce di proseguire lungo questo percorso. Quindi, per gli spostamenti si consiglia di imboccare il percorso alternativo lungo la SP27. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. A Pellezzano il sindaco Francesco Morra ha chiuso il cimitero.

I danni nei comuni

Acqua e detriti si sono riversati lungo la Strada Provinciale 309 a Mercato San Severino che, attualmente, è inaccessibile. Le piogge e le raffiche di vento si stanno abbattendo anche a Sarno, già sferzata dal maltempo nei giorni scorsi, dove il sindaco Giuseppe Canfora ricorda: il divieto di transitare nelle aree pubbliche con presenza di alberi; il divieto di transito sulle strade montane e pedemontane, fatta eccezione per i residenti e per tutti coloro che devono provvedere necessariamente alle attività di coltivazione, cura degli orti e tutela animali da cortile, in forma individuale e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di dette attività; il rispetto dei divieti di transito momentanei, autorizzati per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio. Allagamenti si stanno verificando a Corbara e a Scafati. Un albero, invece, è caduto in via Siciliano a Nocera Inferiore, dove dal tetto dei prefabbricati di Montevescovado è volato l'asfato: necessario l'intervento dei pompieri. Nella zona sud della provincia, si registrano rami di alberi spezzati, danni a pali della luce tra Agropoli e Capaccio: ad Agropoli il forte vento ha addirittura ribaltato un camion con vela pubblicitaria in un parcheggio di via Taverne. Un albero è caduto a San Cipriano Picentino rendendo la via Camporaso inaccessibile.

Nel capoluogo

Resta alta l’attenzione anche a Salerno, dove vengono monitorati dai vigili urbani e dalla Protezione Civile le strade delle frazioni collinari e i sottopassi (soprattutto quelli di Mercatello e di via San Leonardo di fronte al Ruggi).

